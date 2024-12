Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti e 4×200 sl donne in finale con grandi tempi! Bene Curtis, fuori Mora. Finali dalle 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI11.33. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17.30 con la terza sessione die semi11.30: Ancora quattro posti inquesto pomeriggio per l’Italia del, esattamente come ieri. Daranno l’assalto alle medaglie Alberto, che è entrato incon il miglior tempo, nei 200 farfalla, Alessandro Miressi nei 100 stile libero, dove è salito sul podio nelle ultime due edizioni, Ludovico Blu Art Viberti nei 100 rana e la staffettastile libero. Ci sarà anche Saranella semidei 50 dorso. In mattinata qualche prestazione al di sotto delle attese che ha portato all’eliminazione in batteria degli azzurri Lorenzo, Chiara Della Corte.