Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 2-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: raddoppia Harder!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Dentro Lohmann per il.54? Primi cambi per il.52? Gol di, sinistro preciso dopo una respinta non perfetta del portiere bianconero,2-0.50? Si cominciano a scaldare le giocatrici delle due panchine.48? Possesso palla prolungato delche controlla come sempre la partita.46? Inizia il secondo tempo!19.34 Partita da ritmi estremamente lenti che viene sbloccata da un gol in mischia di Damjanovic,in fase offensiva ci prova ma senza arrivare mai realmente al tiro.A tra poco per il secondo tempo!45? Finisce il primo tempo,1-0.43? Vangsgaard non riesce ad arrivare al tiro davanti al portiere.41? Peyraud-Magnin blocca un pallone messo in mezzo da Damjanovic.