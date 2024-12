Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Bonansea parte titolare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 Tra poco l’ingresso in campo delle giocatrici.18.33 Sfida che servirà per crescere alla. Il cammino inè stato troppo breve e distante dalle dirette rivali.18.28 Dirige la sfida il team arbitrale francese capeggiata dal primo fischietto la signora Stéphanie Frappart, coadiuvata dalle assistenti Soriano e Rossignol.18.23 In Serie A, grandi prestazioni delle bianconere che guidano il campionato italiano.18.18 Il tecnico Canzi mette in campo la miglior formazione possibile, sebbene con una variazione rispetto al solito schieramento tattico, orfana però di Cascarino in difesa, vittima di un grave infortunio al ginocchio nell’ultima sosta per le Nazionali.18.13 LaWomen è matematicamente già fuori dal novero di squadre qualificate ai quarti di finale, si gioca per il ranking.