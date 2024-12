LIVE – Baskonia-Virtus Bologna Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 15^ giornata dell’di. Trasferta importante per le Vu Nere e per Dusko Ivanovic, che poche ore fa è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore della. Per il coach montenegrino si tratterà della prima partita sulla panchina della squadra italiana, e il caso ha voluto che il debutto arrivasse proprio sul campo dell’ultima formazione allenata e portata ai playoff nella passata stagione.Ora, la missione dellaè ritrovare una vittoria che nella competizione manca da ormai oltre un mese: in mezzo, sei sconfitte e il crollo in classifica fino all’ultimo posto. Un segnale positivo di ripresa è arrivato nell’ultimo turno di campionato, in cui le Vu Nere hanno battuto gli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano ritrovando la vittoria esterna dopo le sconfitte sui campi di Varese e Brescia.