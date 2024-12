Oasport.it - LIVE Baskonia-Virtus Bologna 81-82, Eurolega basket in DIRETTA: lampi da fuoriclasse di Clyburn nel finale, le V nere tornano al successo in Eurolega

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.45 Latorna alin, spezzando un digiuno che durava da più di un mese (84-77 vs Maccabi Tel Aviv) e 6 gare. Le Vlasciano l’ultima posizione e salgono al 17° posto con la speranza di rilanciarsi in campo europeo per inseguire la top 10. Top scorer per ilWill, autore di 23 punti. Tra i padroni di casa, prestazione super del greco Rogkavoupoulous che mette a referto 19 punti e 5 rimbalzi. Solida prova anche di Shengelia: 16 punti e 10 rimbalzi per il Georgiano.22.40 6 punti in 10 secondi: lastrappa una vittoria insperata nel. Suldelle Vè impressa la firma di Will, autore di una tripla significativa a 1.9 secondi dal termine e in seguito, freddo a realizzare il tiro libero decisivo.