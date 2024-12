Ilrestodelcarlino.it - Lin Jianjie e il suo film rivelazione

Il destino di una famiglia benestante si intreccia misteriosamente con quello del nuovo enigmatico amico del figlio, in una Cina post "politica del figlio unico". Questa sera alle 21, al cinema Rosebud viene proiettato (versione originale, sottotitoli in italiano) in anteprima il"Brief history of a family": opera prima del regista cinese Lin(foto), che sarà presente in sala. Ilsi è aggiudicato il premio Black Panther Award 2024. La giuria per il concorso internazionale del Noir in Festival 2024 - composta dal regista e produttore inglese James Jones (presidente), insieme a Chiara Caselli (attrice, regista e fotografa), Fulvio Risuleo (regista) e Letizia Toni (attrice) - ha attribuito all’unanimità il premio per il migliordella edizione numero 34 del Noir in Festival, con la motivazione: "Se è vero che il Noir è un sentimento con cui si racconta una storia, ila cui assegniamo il nostro unico e importante premio può considerarsi un esempio di questa maniera di vedere il mondo.