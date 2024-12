Liberato a Damasco non è cronista Tice

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.25 Non è ilUsa Austinl'uomo rilasciato a, ma un altro statunitense, detenuto da 7 mesi nella capitale siriana. Intervistato da Al-Arabiya, Travis Timmerman -questo il suo nome- ha detto di essere entrato in Siria dal Libano per un pellegrinaggio religioso e di essere stato trattato bene in carcere. Inizialmente si era pensato che a esse refosse stato Austin, scomparso 12 anni fa mentre lavorava come freelance in Siria.