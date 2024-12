Legambiente | In 20 anni Comuni Ricicloni aumentati del 368% Campania passi da gigante

Leggi su Ildenaro.it

Il dossier “” giunge alla ventesima edizione. Vent’di emergenze, vertenze, commissariamenti, ma anche di impegno, buone pratiche e importanti risultati. Laha fattodanella gestione dei rifiuti grazie allo sforzo di centinaia diche hanno visto nella raccolta differenziata non solo un obbligo di legge, ma anche l’unica strada lungimirante per un modello economico sostenibile e circolare. Dal 2004 al 2023 infatti laè passata da 69 a 323, con un incremento in 20del. Un dato molto importante che è l’ossatura di una media regionale di raccolta differenziata che è passata dal dato dell’11% del 2003 al dato del 57% del 2023, con un incremento del 418%. Nel 2023 iRifiuti Free sono 117 e dal 2020 al 2023 c’è stato un incremento nel numero del 9%.