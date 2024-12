Ilrestodelcarlino.it - Le forme muscolose e sportive dell'apprezzatissimo Hyundai Tucson

sa essere ancora più sportiva del solito, con la versione N Line, in cui il design dinamico si combina con prestazioni e tecnologia avanzate. Esternamente, laN Line si distingue per dettagli aggressivi, come paraurti esclusivi, griglia nera lucida e cerchi in lega da 19”. Gli interni, arricchiti da sedili sportivi con cuciture rosse e finiture in pelle e Alcantara, creano un'atmosfera grintosa ma anche raffinata. Il moo è disponibile con motorizzazioni ibride e plug-in, abbinate a sospensioni ottimizzate per una guida più precisa. Tecnologia avanzata e sistemi ADAS garantiscono sicurezza e connettività ai massimi livelli, rendendola la scelta ideale per chi desidera più prestazioni.