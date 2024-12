Calcionews24.com - Lazio Inter, Marotta: «Gara in chiaro? Un momento da celebrare»

Leggi su Calcionews24.com

Il presidente nerazzurro ha parlato così in occasione della visione gratuita indiGiuseppe, presidente dell’, èvenuto per parlare della grande sfida contro la. Il match dell’Olimpico si vedrà insu DAZN per tutti e questo sono le sue parole riportate dall’agenzia Ansa. PAROLE – «La trasmissione gratuita su DAZN .