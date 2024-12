Lazio-Inter Inzaghi punta sui big | la probabile formazione

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La debacle in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen va dimenticata in fretta e furia. Rialzare la testa già nel prossimo turno di campionato è fondamentale per il morale e per l’economia della classifica di Serie A, con l’che però è chiamata allo stesso tempo ad una sfida sicuramente non facile, quella della trasferta all’Olimpico contro i biancocelesti di Marco Baroni, vincenti al Maradona ai danni del Napoli di Antonio Conte nello scorso turno. Il periodo di forma dellae la sua condizione di classifica costringe a tener alta la guardia in vista dell’impegno, conche sarà per forza di cose costretto are sui titolarissimi per tornare alla vittoria.Per la delicata trasferta di lunedì sera contro lala Gazzetta dello Sport fa sapere come Simonenon ha alcuna intenzione di dare il via ad una girandola di rotazioni, in campo andranno i migliori undici disponibili in rosa.