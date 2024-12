Palermotoday.it - Lavoro in nero nei cantieri del Palermitano, blitz dei carabinieri: multe per quasi 300 mila euro

Ventotto aziende del settore edile ispezionate, 68 lavoratori identificati di cui 20 ine due in posizione irregolare, sei i provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale pere per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi, sanzioni per 153.508e.