Genovatoday.it - Lavoro: Cisl, "Cresce il numero di occupati, ma scende quello dei dipendenti"

Leggi su Genovatoday.it

ildi, madei lavoratori". Così in una nota il segretario dellaLiguria Luca Maestripieri, che commenta il report dell'Istat, i cui dati "si prestano a facili entusiasmi, ma necessitano come sempre di un’analisi attenta. Se, infatti, non.