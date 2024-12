Ilrestodelcarlino.it - L’auto di una 60enne finisce carbonizzata. Il rogo pare sia doloso

È probabilmentel’incendio che la notte tra martedì e ieri ha completamento distrutto un’autovettura posteggiata accanto ad una elegante villetta situata in un piccolo quartiere residenziale di Taneto, all’incrocio tra via Bertozzi e via Curiel.è di proprietà di unaresidente a Gattatico. Su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da una testimone, poco dopo l’1.30 sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Gattatico ed una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario., una Citroen C3, era avvolta dalle fiamme che hanno completamente distrutto l’abitacolo il vano motore e gli pneumatici anteriori. Le fiamme non hanno interessato altri mezzi, ed i rapido intervento dei vigili ha impedito che si estendessero, danneggiando le vicine abitazioni.