Ilgiorno.it - La vittima è esperta di arti marziali: fermato uno degli aggressori

Leggi su Ilgiorno.it

Aveva cercato di rapinare un 18enne ma è stato arrestato dai carabinieri un 21enne originario del Marocco, residente ad Alzano Lombardo, così come la, uno studente. Quest’ultimo si trovava a Villa di Serio sulla strada per tornare a casa quando è stato avvicinato da due giovani, entrambi in stato di ebbrezza. I due hanno iniziato a strattonare il 18enne e poi a colpirlo nel tentativo di sottrargli ciò che aveva con sé. I rapinatori si sono tuttavia ritrovati davanti un’amara sorpresa: lo studente preso di mira si è rivelato un esperto di, per cui è riuscito a divincolarsi dalla presache, tuttavia, lo hanno inseguito per strada. Pochi minuti dopo è arrivato il padre del 18enne che, tentando di difendere il figlio, è rimasto coinvolto nell’aggressione.