Fanpage.it - La truffa Graziella, la donna che vuole cedere la sua eredità in cambio di una sola donazione

Leggi su Fanpage.it

Mondon si presenta come unaanziana malata di cancro. Dice di avere un'che sfiora il milione di euro edonarla a uno sconosciuto, a patto che una parte di questa cifra venga destinata a un orfanotrofio. Non serve scavare molto per capire che non c'è praticamente nulla di vero.