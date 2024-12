Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Pinarella, tre vite spezzate: Desirèe Gozzini patteggia due anni

Ravenna, 12 dicembre 2024 – Hato duecon pena sospesa e le è stata sospesa la patente per 2e 6 mesi. E' arrivato il giorno del verdetto per, che alla guida della sua auto provocò un incidente in cui persero la vita tre persone. Laavvenne la notte del 6 agosto 2022, in via Bollana adi Cervia. L'auto guidata da, allora 23enne, di Pontoglio, in provincia di Brescia si scontrò frontalmente sul lungo rettilineo con una Fiat Panda rossa travolgendo anche lo scooter che procedeva alle spalle della Panda. Chi sono le vittime dell’incidente diNel tremendo incidente persero la vita due donne che viaggiavano a bordo dell'utilitaria, Morena Amici, 52enne di Lido Adriano che lavorava come collaboratrice scolastica alla scuola primaria 'Cavina' di Porto Fuori, e Mariangela Bardi, 62enne di Gambettola.