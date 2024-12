Fanpage.it - La storia di Cristina, mamma a 15 anni: “I commenti della gente mi hanno fatto sentire sporca”

Leggi su Fanpage.it

D. ha scritto a Fanpage.it per raccontare la sua esperienza dimolto giovane. Ha avuto una figlia a 15e non sono mancati per lei inon richiesti di amici, parenti e conoscenti. Oggi racconta la suaper invitare le ragazze a non scegliere mai per conto di altri e dei loro giudizi.