Anteprima24.it - La sindaca Anna Petta esulta: “Baronissi primo nel salernitano per gestione dei rifiuti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutisi conferma un modello di sostenibilità e impegno ambientale, conquistando due importanti riconoscimenti durante l’ottava edizione di Ecoforum, la manifestazione regionale dedicata all’economia circolare dei, ospitata questa mattina a Palazzo Sant’Agostino. Il Comune diè stato premiato come “Comune Riciclone 2024”, con una percentuale di raccolta differenziata che ha superato l’86,6%, e come “ComuneFree 2024”, con una produzione disecco residuo inferiore ai 53 kg all’anno per abitante., che si distingue per l’impegno ambientale, è ilComune in provincia di Salerno a raggiungere questo prestigioso risultato. Laha dichiarato: “Essere riconosciuti come Comune Riciclone e ComuneFree è motivo di grande orgoglio.