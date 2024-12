.com - La Russa “Nessuno scontro tra politica e magistratura”

ROMA (ITALPRESS) –. Lo ha ribadito il presidente del Senato, Ignazio La, all’inizio del tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Nego ci sia in atto unotra, nè lo auspico, questa zona grigia che c’è sul perimetro delle proprie funzioni, quelle dei magistrati e della, in qualche modo deve trovare una definizione”, ha detto La. Parlando di riforme, la seconda carica dello Stato ha ribadito che “non c’è stato un brusco stop sul premierato, l’arco di tempo per realizzare questa riforma è un bene che non sia troppo rapido e se ritarda un pò a mio avviso è un dato importante, personalmente sono assolutamente favorevole”.Si procede anche sulla riforma dell’autonomia differenziata: “Ci sono sensibilità diverse ma non è vero che il governo la ha subita perchè lo vuole la Lega, c’è stato un confronto doveroso tra partiti che formano la coalizione, e quello che auspico è che non si ripeta quanto visto in altri governi: un’intesa prettamente elettorale, non programmatica.