Liberoquotidiano.it - "La magia della dodicesima notte". L'oroscopo di Branko: travolti dalla passione

"Le stelle di": l'di oggi, giovedì 12 dicembre. ARIETE Le influenze astrali sono dirette verso la sfera del lavoro e degli affari, affermazione in qualsiasi campo che richieda capacità manageriali, tenacia, protezione legale. Non privatevi di questa grande occasione che cambierà la vita. C'è anche un concorso di circostanze favorevoli che si chiama fortuna. In famiglia si ragiona, finalmente. Il vostro amore sarà riscaldato da Marte, conquistatore in Leone esinuosa Venere in Acquario, programmate un weekend lontano. TORO Benvenuta Luna nel segno, ultimo transito del 2024, un anno che non è stato facile nemmeno per voi, però avete saputo tirare fuori la vostra terra, avete gettato nuovi semi, che ora sono ben protetti dal gelo invernale. Ma l'anno non è ancora finito, le stelle positive possono risplendere negli ultimi minuti, come succede nelle corse.