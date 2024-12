Frosinonetoday.it - La denuncia, manca un punto d'informazione nel distretto B

Leggi su Frosinonetoday.it

Succede alB sito in viale Mazzini: c’è l’assenza completa di und’per gli utenti bisognosi, i quali, non essendoci personale preposto a dare le necessarie informazioni sui luoghi in cui vengono fornite le prestazione sanitarie prescritte, sono costretti a girovagare.