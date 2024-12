Iltempo.it - “La cosa più grave che ci sia”. Caffo rompe con Chiara Valerio: l'accusa è una mattonata

Leonardoè stato condannato in primo grado a 4 anni per lesioni e maltrattamenti all'ex compagna. E ora, come spiega lui stesso in un'intervista a Libero, si sente lasciato solo e abbandonato da quegli ambienti di sinistra che frequentavo: “Non considero così strano che, alla luce di una condanna, si possa dubitare della mia buona fede. Nessuno vuole avere a che fare con presunti mostri. Io però non ho picchiato nessuno”. Ed ecco l'affondo su: “Non l'ho sentita. Io penso che si sia comportata da vera intellettuale nell'invitarmi alla fiera Più Libri Più Liberi. L'errore è stato dedicare una fiera del libro a Giulia Cecchettin. Perché sembra una strumentalizzazione di un omicidio terribile. Le fiere dei libri si dedicano agli scrittori e alle scrittrici e agli intellettuali.