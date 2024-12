Lidentita.it - La campagna d’Israele in Siria preoccupa Germania e Russia

Leggi su Lidentita.it

I raid israeliani instanno alimentando ulteriormente la tensione già altissima nella regione. “Laaerea intensificata, in parallelo alla prima operazione di terra israeliana in territoriono dalla guerra dello Yom Kippur del 1973, ha attirato le condanne internazionali e aggiunto un’altra pericolosa variabile alla situazione in rapida evoluzione in, dove i . LainL'Identità.