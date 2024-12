Veneziatoday.it - Jesolo potenzia la videosorveglianza con l'IA e la collega alle centrali delle forze dell'ordine

Leggi su Veneziatoday.it

Occhi elettronici più performanti per garantire la sicurezza in città. La giunta comunale diha approvato il progetto di fattibilità per l'implementazione del sistema di: lo scopo è quello dire e integrare i sistemi esistenti e in particolare la centrale.