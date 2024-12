Ilrestodelcarlino.it - Jesi, soggiorno a sbafo nella capitale: denunciato 31enne francese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 12 dicembre 2024 – Carta d’identità clonata per soggiornaree per spese varie:. Le indagini che si sono concluse ieri sono del commissariato diil quale haa piede libero il giovane per il reato di frode informatica. Lo scorso giugno, la vittima, una 48ennena ha sporto querela segnalando che la sua carta di credito era stata utilizzata da qualcuno per effettuare dei pagamenti on line tra i quali la somma di euro 660 in una struttura ricettiva di Roma. Contattata la struttura, la responsabile riferiva che l’uomo che fruiva di tale, era ancora suo ospite. Così scattata la segnalazione è stato incaricato il personale del commissariato di svolgere accertamenti i quali però hanno dato esito negativo, visto che l’uomo non era più sul posto.