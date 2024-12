Ilrestodelcarlino.it - Jesi, domani 'Private War' commentato da Asmae Dachan

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 12 dicembre 2024 - Serata speciale del “Progetto Pianeta Donna” al Piccolo di(ore 21.15) con la proiezione del film “War” di Matthew Haineman, tratto dalla storia vera della giornalista di guerra Marie Colvin, rimasta uccisa nel 2012 durante un attacco missilistico in Siria. Presente in sala la giornalista, scrittrice e fotografa siriana, la quale affronterà i temi del film e la condizione della donna in Siria, alla luce anche degli ultimi avvenimenti. “Pianeta Donna: ieri, oggi e”, progetto sostenuto dalla Regione Marche, è un percorso raccontato dal cinema che ci mostra l’universo femminile in tutte le sue realtà, sfumature, meraviglie, complessità, difficoltà, prospettive e trasformazioni. Un viaggio cinematografico che esplora l'universo femminile attraverso il tempo e la geografia, dal grande schermo alle sfide quotidiane.