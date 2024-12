Italia-Spagna | domani al San Carlo laurea honoris causa a Felipe VI presente Mattarella

Leggi su Ildenaro.it

«Siamo riusciti a realizzare un sogno. Su proposta del Dottorato di Scienze Sociali e Statistiche, approvata dal Dipartimento di Scienze Sociali, conferiremo un dottoratoal Re di. Ha una valenza speciale, credo sia il primo titolo onorifico accademico che conferisce la Federico II a un Capo di Stato nonno. Le motivazioni sono facili da capire, laè un Paese importantissimo con un livello di civiltà molto alto e il ruolo del Capo di Stato si lega profondamente con la stabilità del Paese. È uno dei casi in cui il premiato è più importante del premio. La Federico II è molto selettiva nel conferimento dei titoli onorifici e questo evidenzia la rilevanza del risultato raggiunto. La Casa Reale Spagnola, nei secoli, ha fatto tanto per Napoli e anche per la Federico II.