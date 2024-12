Israeleattentato | Idf cerca terrorista

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.14 L'esercito israeliano (IDF) ha iniziato a circondare Betlemme, alla ridelche ha ferito diversi israeliani in un attacco con colpi di arma da fuoco contro un autobus che stava passando vicino a uno svincolo autostradale della zona. Tra le persone ferite ci sarebbe un ragazzo minorenne, che versa in gravi condizioni. Le vittime sono state trasportate al Hadassah Ein Kerem Medical Center della capitale per essere curati