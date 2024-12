Inter-news.it - Inter, primi lavori anti Lazio ad Appiano Gentile: importante ritorno!

Leggi su Inter-news.it

L’ha appena concluso la sua prima seduta di allenamento adin vista della partita contro la. Si preannuncia untra le fila nerazzurre.VERSO– Primo allenamento post Leverkusen per l’, che oggi ha svolto una seduta di lavoro ad. La testa è ovviamente rivolta alla partita contro la, in programma lunedì sera alle 20.45. Sarà un vero e proprio scontro diretto all’Olimpico di Roma, tra due squadre appaiate in classifica a quota 31 punti. L’ha avuto il suo impegno europeo martedì sera, perdendo alla Bay Arena, la, invece, stasera sarà impegnata contro l’Ajax nell’affascinante teatro dell’Amsterdam Arena. In merito ad Ajax-, Baroni non ha convocato due giocatori. Ritornando alle cose da, buona notizia per Simone Inzaghi dall’allenamento odierno: ila pieno regime di Denzel Dumfries.