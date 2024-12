Napolipiu.com - Insigne: “La verità sull’ammutinamento: ecco cosa accadde con Ancelotti”

Leggi su Napolipiu.com

: “Lacon”">L’ex capitano del Napoli rompe il silenzio sulle vicende del 2019 e risponde alle accuse sull’esonero del tecnico emiliano.Lorenzoha deciso di fare chiarezza su uno dei momenti più controversi della recente storia del Napoli. L’ex capitano azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha finalmente svelato i retroscena dell’ammutinamento che precedette l’addio di Carlo.“Quandoha lasciato Napoli, sono stato incolpato io per aver mandato via. Conoscendo De Laurentiis, non posso esser mai stato io a mettere pressione su di lui”, ha rivelato, respingendo con fermezza le accuse che lo indicavano come il responsabile dell’esonero del tecnico.Il rapporto con l’attuale allenatore del Real Madrid era invece ottimo, come conferma lo stesso: “Il mister lavorava dalle sette di mattina, con lui mi sono trovato benissimo e mi sento ancora con lui”.