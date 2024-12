Iodonna.it - Insieme a gonne di pelle, jeans ampi o pantaloni sartoriali. In versione black and white o multicolor, il maglione a righe si conferma protagonista del momento

Fantasia al comando. Nonostante l’indiscutibile raffinatezza di ensemble monocromatici, spesso un motivo geometrico o variopinto può fare la differenza nella riuscita di un look. Portando, allo stesso tempo, una gradita ventata d’aria fresca nel guardaroba. Sempre attuale e dal fascino evergreen, l’Inverno 2024 si gode il grande ritorno deldonna.oversize: 5 outfit per indossarlo con stile X Chic senza essere banale, il golf asi esprime in versioni differenti, girocollo o dolcevita, tra silhouette avvolgenti e oversize e modelli aderenti e sofisticati.