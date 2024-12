Iltempo.it - Inps, sostegno all'inclusione per sette milioni di italiani

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Nel complesso sono 7gliche ricevono un. E' questo il dato che emerge da un convegno “Obbiettivo” all'Università Cattolica di Milano dove si è discusso del ruolo dell'nelle politiche socio-assistenziali e previdenziali. L'istituto ha consolidato il suo ruolo nel contrasto alle fragilità lavorative e l'emarginazione sociale con un impegno significativo verso l'e il supporto delle persone più vulnerabili. L'ha fornito infattia oltre 3di lavoratori, garantendo interventi di integrazione al reddito per disoccupati e prestazioni di integrazione salariale per coloro che hanno subito sospensioni aziendali. L'attivazione per l'sociale passa poi per la tutela delle persone che versano in condizioni di fragilità e che, grazie a oltre 4di prestazioni assistenziali e di invalidità civile, ricevono un aiuto importante che nell'ottica del welfare generativo sarà sempre più personalizzato.