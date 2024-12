Ilgiorno.it - Influenza, in Lombardia arrivano gli ambulatori hotspot: come funzionano

Leggi su Ilgiorno.it

Sono una sperimentazione che riguarda il primo livello di cura ed offrono un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l'attività ordinaria dei medici di medicina generale. Bertolaso: così evitiamo di congestionare i pronto soccorso quando non è necessario