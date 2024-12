Liberoquotidiano.it - Influenza, ecco quando è previsto il picco dei contagi

roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - Si prevede un aumento dei casi di"nelle prossime settimane, con una diffusione piuttosto uniforme e con la possibilità di un raddoppio dei casi settimanali entro la fine di dicembre. Iltra la fine dell'anno e l'inizio del 2025, seguendo un andamento simile a quello registrato lo scorso anno". Sono le previsioni elaborate dall'Istituto per l'Interscambio Scientifico (Isi Foundation) su incarico dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). "Il caricole quest'anno dovrebbe mantenersi sui livelli della stagione 2023/2024 in Italia, mentre in Europa ci si aspetta una diffusione più elevata dei casi simil-li rispetto alla stagione precedente. A confermarlo anche i primi dati ufficiali pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità", prosegue Isi Foundation.