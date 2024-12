Quotidiano.net - Industriali Italia-Spagna, 'alleanza per la crescita in Ue'

"Rafforzare la collaborazione nei settori della sostenibilità, digitalizzazione e transizione energetica è essenziale per affrontare sfide condivise e accrescere la competitività. Insieme, possiamo promuovere un'agenda europea che valorizzi le nostre industrie e il ruolo dell'Unione Europea nel contesto globale", La vicepresidente di Confindustria per l'export e l'attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino, lo evidenzia dal business summit a Roma, alla presenza del Re diFeliPe VI, tra Confindustria e l'associazione deglispagnoli Oece. Le due organizzazioni imprenditoriali, è il messaggio che viene sottolineato, rilanciano una "tra Confindustria e Ceoe per rilanciare laUe" "Questo momenti di confronto tra glidei due Paese è molto importante, oggi in un percorso di trasformazione che deve vederci uniti, un cammin verso una triplice transizione che è anche un vero e proprio cambio culturale.