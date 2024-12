Quicomo.it - Incendio in pizzeria a Cirimido: due squadre dei vigili del fuoco in azione

Oggi 12 dicembre intorno alle 18.10 in, via IV novembre idelsono intervenuti per l'in una. Indueper lo spegnimento delle fiamme partite da una friggitrice. Sono in corso le operazioni di smaltimento dei fumi della combustione e messa in.