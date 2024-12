Vicenzatoday.it - Incendio in abitazione, cane muore intrappolato tra le fiamme

Leggi su Vicenzatoday.it

Mercoledì sera, intorno alle 21:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pozzo a Montecchio Precalcino per l’di un’bifamiliare: nessuna persona è rimasta ferita. Deceduto unche si trovava all’interno.Il conduttore dell’alloggio è rientrato a casa quando ha.