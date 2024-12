Fanpage.it - In Cina scoperti altri due casi di bambine con influenza aviaria da virus H9N2

I due nuovididainriguardano duedi 1 anno, di cui non si conoscono sintomi e condizioni di salute. Non è stato reso noto neppure come abbiano contratto l’infezione, ma si sospetta l’esposizione a pollame infetto. Il bilancio del 2024 sale a 15umani, per lo più in bambini sotto i 10 anni.