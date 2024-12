Monzatoday.it - In Brianza oggi apre un nuovo supermercato: inaugurazione con 13 assunzioni

Inaugura giovedì 12 dicembre, a Lentate sul Seveso, ilpunto vendita Aldi. Incosì un: si trova in via Nazionale dei Giovi all’angolo con via Trieste. Insieme alnegozio sono arrivate anche modifiche per la viabilità con la realizzazione di una nuova.