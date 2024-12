Quotidiano.net - In arrivo la jv paritetica per il Gcap, firma attesa domani

Leggi su Quotidiano.net

E'per, a quanto si apprende, laper la joint venture che svilupperà il programma- di Italia, Regno Unito e Giappone - per un sistema di difesa aereo basato su un caccia di prossima generazione. E' uno dei più significativi programmi per l'industria della difesa. Intanto dal Giappone, pubblicata da Nikkei Japan, arriva l'anticipazione che conferma che sarà una joint venturetra i tre Paesi, con pari quote di investimento di circa il 33% da parte di Leonardo per l'Italia, Bae System per il Regno Unito, e per il Giappone tramite la Japan Aircraft Industry Promotion Corporation (Jaiec), istituita congiuntamente da Mitsubishi Heavy Industries e dalla Society of Japanese Aerospace Companies (Sjac). Secondo Nikkei Japan un dirigente di Leonardo è previsto al vertice della Jv mentre la sede sarà a Reading, un sobborgo di Londra.