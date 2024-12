Gravidanzaonline.it - Il sorprendente ruolo della gravidanza contro l’influenza A

Leggi su Gravidanzaonline.it

Lapotrebbe rafforzare le difese immunitarie delle donneA? Questa è una domanda su cui i ricercatori canadesi hanno recentemente indagato, in uno studio condotto su topi in, che ha rivelato uno specifico meccanismo di difesa che proteggerebbe meglio le donne incinte dal virus H1N1 che colpisce l’apparato respiratorio.Questa scoperta sfida una credenza comune: che larenda le donne più vulnerabili alle infezioni. Infatti, i ricercatori hanno osservato che durante la, una particolare cellula immunitaria diventa attiva nella cavità nasale, innescando la produzione di una molecola antivirale, l’interleuchina-17, che rafforza le difese del naso e delle vie respiratorie superiori. News Vaccino antinfluenzale per bambini e donne in: le cose da sapere Quest'anno, il vaccino antinfluenzale è raccomandato anche ai bambini sani dai sei mesi.