Sport.quotidiano.net - IL RIENTRO. Doig a disposizione. Col Frosinone ci sarà

SASSUOLO Rientrato in campo nella mezz’ora finale della partita di domenica contro la Sampdoria, Joshsi candida a tornare nell’undici titolare nel rush finale del 2024 neroverde. Il mancino scozzese, dopo avere saltato quattro gare per un problema muscolare, è pronto a riprendersi il posto già a: durante la sua assenza, Grosso lo ha sostituito con Pieragnolo che, essendosi disimpegnato più che egregiamente, continuerà ad avere possibilità, anche e soprattutto nel trittico Palermo-Pisa-Cosenza in programma tra il 21 e il 29 dicembre. Dal punto di vista fisico, solo Romagna e Lipani sono ancora in fase di ripresa dai rispettivi problemi, ma quest’ultimo potrebbe anche tornare tra i convocati per la partita dello Stirpe: Grosso, insomma, avrà ampia possibilità di scelta. Dal giudice sportivo, infine, uno squalificato per il, che domenica dovrà fare a meno del 23enne centrocampista gambiano Ebrima Darboe.