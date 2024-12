Lanazione.it - Il nipote di Papa Francesco giocherà a calcio in Toscana. Chi è Felipe Bergoglio

Leggi su Lanazione.it

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 12 dicembre 2024 – Il prodiin. Si chiama, terzo di quattro fratelli, e suo nonno è il cugino del Santo Padre. La Castiglionese, squadra che milita in Eccellenza, ha appena annunciato il suo tesseramento. Classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Club Social y Deportivo Lasallano, società di Cordoba, per poi approdare in prima squadra. L'anno successivo il trasferimento in Italia, dove ha militato nel Misano in promozione romagnola. Attualmente giocava in Umbria, nel Trestina, in Serie D. Non appena la sua presenza sui campi daitaliani è diventata di dominio pubblico,è finito sotto i riflettori dei mass media. In più circostanze ha confessato di ricordare perfettamente quando il prozio è diventato Pontefice nel 2013, festeggiato da tutta la famiglia.