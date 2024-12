Puntomagazine.it - Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè in visita al salone nautico Internazionale di Roma

La titolare del Dicastero visiterà domani, alle ore 15, l’esposizione nautica che torna nella Capitale dopo 10 anni. Previsto un incontro con gli espositori del diportismo, 12 dicembre 2024 – IldelGarnero Santanchè, ha confermato la sua partecipazione, domani venerdì 13 dicembre alle ore 15.00, aldi.A diffondere la comunicazione ufficiale è stato il presidente di AFINA – Associazione Filiera Italiana della Nautica – società organizzatrice dell’esposizione, Gennaro Amato: “IlSantanchè, da sempre vicino al mondo della nautica, ha confermato il suo arrivo domani a Fieradove è in corso la prima edizione del. La sua partecipazione è estremamente significativa non solo perché sottolinea la valenza dell’evento che intende rilanciare aun appuntamento fieristico, ma per la sua costante attenzione per il settore del diportismoche promuove un segmento importante delnazionale ed“.