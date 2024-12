Sport.quotidiano.net - Il Grifone al lavoro. Cretella e Senigagliesi ok

Doppia seduta di allenamento nella giornata di ieri al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Consonni in vista del match casalingo di domenica contro il Ghiviborgo. Il tecnico dei maremmani dovrà fare a meno dello squalificato Sabelli mentre potrà contare su capitanche ieri è apparso in buona forma. In buone condizioni fisiche ci è sembrato anche l’attaccanteche dovrebbe aver superato il problema alla caviglia. E ieri pomeriggio presente alla seduta di allenamento si è visto un attaccante in prova, il senegalese Adama Sane, classe 2000, nella passata stagione impegnato nella serie A maltese.Il mercato in uscita del Grosseto comincia a dare i primi risultati. L’attaccante Nicholas Boiga, classe 2002, ha rinnovato il contratto con il Grosseto fino al 2026, ma viene dato in prestito al Tuttocuoio, girone D della serie D, fino al 30 giugno 2025.