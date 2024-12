Oasport.it - Iga Swiatek chiarisce sul suo caso di positività: “Sbagliato fare confronti tra la mia situazione e quello degli altri”

Hanno destato non poca attenzione le dichiarazioni di Simona Halep su quanto stabilito dall’ITIA neidella n.2 del mondo, Iga, squalificata per un mese perché trovata positiva a un test antidoping del 12 agosto, alla trimetazidina. Una sostanza proibita presente a sua insaputa nella melatonina che la giocatrice polacca prendeva per supplire al jet-lag.La n.2 WTA ha patteggiato per una sanzione che, nei fatti, ha già scontato, dal momento che vanno considerati i 22 giorni nel periodo di sospensione provvisoria (dal 12 settembre al 4 ottobre). Ne rimanevano otto, individuati tra il 27 novembre e il 4 dicembre. Si è parlato dunque delle differenze tra questoe quelli di Jannik Sinner e di Halep.A commentare queste considerazioni è stata la stessaall’emittente polacca TVN24: “Capisco che le persone abbiano bisogno di paragonare varie situazioni, ma ognuno di questi casi è completamente diverso, così come lo è anche il processo per dimostrare l’innocenza di ognuno.