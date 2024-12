Iacometti | Italia azzoppata il caso Stellantis frena la crescita

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Credo che John Elkann abbia una grande occasione, dimostrare di voler bene al Paese», ha detto ieri il capo di Confindustria, Emanuele Orsini. Non è una frase ad effetto, buttata lì per fare un po' di teatro. È un dato di fatto. La crisi dinon è, infatti, una cosa che attiene solo ai rapporti tra il governo e gli eredi dell'avvocato Agnelli, all'impietoso confronto tra la desertificazione delle fabbriche e i dividendi della capogruppo Exor, non ha a che fare solo con le tensioni tra il centrodestra e l'editore dei due quotidiani che da due anni bombardano tutti i giorni l'esecutivo, e neanche riguarda solo la necessità di correggere la rotta di un green deal ideologico che sta creando serissimi problemi all'economia europea. No. La crisi diriguarda principalmente l'e il suo futuro prossimo, che ruota intorno alla ripartenza dell'industria, che da 21 mesi snocciola dati tendenziali col segno meno davanti.