Quotidiano.net - I redditi sono insufficienti per sei italiani su dieci

Quasi il 60% delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito inadeguato rispetto alle necessità primarie. Il welfare in Italia è 'fai da te': nello specifico, il 58% trova sostegno nella rete familiare, solo il 29% nei servizi pubblici. Inoltre, una famiglia su sei ha responsabilità di cura verso familiari non autosufficienti.alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio sguardi familiari di Nomisma. "La congiuntura economica è favorevole e il tasso di occupazione è positivo, ma questo non sembra più sufficiente per garantire il benessere di tutti. Facciamo attenzione alle nuove solitudini perché c'è molta fragilità. Pertanto, le impresechiamate a fare di più per i bisogni di chi lavora", commenta il direttore sviluppo di Nomisma e responsabile dell'Osservatorio Marco Marcatili.