Cesenatoday.it - I giovani del Si fest in mostra alla fototeca “Marco Pesaresi”

Leggi su Cesenatoday.it

In occasione della fiera di Santa Lucia, l’associazione Savignano immagini organizza la"Sikids (in) breaking news", a cura di Mario Beltrambini e Jacopo Ricci. Allestita negli spazi della” (ex Monte di pietà, corso Vendemini, 57), sarà visitabile.